Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 10:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siirt’te tütünle karışık toz esrar maddesi ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Siirt’te boş bir arazide 3 kişiden şüphelenen polis ekipleri, durdurdukları şahısların üst aramasında tütünle karışık toz esrar maddesi ele geçirildi.
Siirt’te boş bir arazide 3 kişiden şüphelenen polis ekipleri, durdurdukları şahısların üst aramasında tütünle karışık toz esrar maddesi ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince, Yeni Mahalle Hz. Fakirullah Caddesindeki boş arazi içerisinde durdurulan, Y.Ö., M.T. ve M.N. isimli şahısların yapılan kaba üst yoklamasında, daralı ağırlığı 2,74 gram gelen tütünle karışık toz esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şahıslar, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi.
Etiketler: Siirt Uyuşturucu
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