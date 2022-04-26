Siirt’te boş bir arazide 3 kişiden şüphelenen polis ekipleri, durdurdukları şahısların üst aramasında tütünle karışık toz esrar maddesi ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince, Yeni Mahalle Hz. Fakirullah Caddesindeki boş arazi içerisinde durdurulan, Y.Ö., M.T. ve M.N. isimli şahısların yapılan kaba üst yoklamasında, daralı ağırlığı 2,74 gram gelen tütünle karışık toz esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şahıslar, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi.



