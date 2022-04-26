Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 09:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bilecik'te elektrik direklerine dadanan hırsızlar yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Bilecik'te elektrik direklerini parçalayarak çalan 2 hırsız suçüstü yakalandı.
Bilecik'te elektrik direklerini parçalayarak çalan 2 hırsız suçüstü yakalandı.
İl genelinde son bir ayda benzer 4'üncü hırsızlık olayı yaşandı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gece 01:15 sularında sorumluluk bölgelerinde yaptıkları devriye sırasında elektrik direklerini çalan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Ç.K. ve F.S. isimli şahıslar gözaltına alınarak Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Şahıslarla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tahkikata başlatıldı.
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