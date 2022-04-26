Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesi ile Balkaya köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, üç ayrı bölgede H.C.Z, R.T, B.K, A.E, Ü.E, İ.A, H.K, E.K. ve E.Ö'yü kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kırklareli Kaçak Kazı Jandarma Genel Komutanlığı
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