Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 09:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nisan ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı Nisan 2022…
Nisan 2022 kira artış oranı ne kadar oldu? Kiralara ne kadar zam yapılacak? TÜİK tarafından açıklanan mart ayı TÜFE oranlarına göre kira artış oranı belli oldu. Nisan 2022’de kira artış oranı yüzde 29,88. Kira artış oranı Nisan 2022...
TÜFE'de 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti.
Kiralara en fazla yüzde 29,88 zam yapılabilecek
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 29,88 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 29,88 oranında zam yapabilecek.
Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.
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