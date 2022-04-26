Özgün hikayesi, sürükleyici kurgusuyla okuyucusunu içine çeken "Bıçak Islığı" Gazeteci-Yazar Mesut Çiftci tarafından kaleme alındı.

İstanbul'un büyülü karanlığını kendine fon yapan romandaki olaylar silsilesi Aşiyan Mezarlığı'nda bir çello kutusunda bulunan bebek cesediyle başĺıyor. Leyla'nın hikayesine dahil olan Kostik, Cinli ve Zehir "Bazı hesaplar ortada kalmamalı" diyerek maceraya atılıyor. Bu macera aynı zamanda kendi hayatlarına ve iç dünyalarına doğru bir yolculuğa dönüşüyor.

"Sokakların bütün iyi çocuklarına"

Yazar "Sokakların bütün iyi çocuklarına" ithaf ettiği romanında, karakterleri vicdanlarının dehlizlerinde yolculuğa çıkarıyor.

"Bıçak Islığı" yazarın ikinci romanı. 2014 yılında yayımlanan "Yaşanmamış Hayata Veda" adını taşıyan bir romanı daha bulunuyor.

Mesut Çiftci kim?

1979 Erzincan doğumlu. İlkokul birinci sınıfı bitirene dek orada yaşadı. Daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde gazetecilik eğitimi aldı. Aynı üniversitede sinema yüksek lisansı yaptı. Tez konusu olarak, 1990 sonrası Türkiye’de politik sinema üzerine çalıştı.

“Hiç Eğilmemiş Bir Adam: Tevfik Fikret” ile “Bozkır İçin Bir Düş: Köy Enstitüleri” belgesellerine senarist ve yönetmen olarak imza attı. “Ölü Bayramı”, “Kılıçbalığı Öyküsü” ve “Sonsuz Matem” belgesellerine senaryo katkısı yaptı. “Yaşanmamış Hayata Veda” ve “Bıçak Islığı” isimli romanları kaleme almıştır.

