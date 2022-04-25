Avcılar'da, 80 yaşındaki Bahattin Yılmaz, torununun marketine girerek 70 bin lira para ve ürün çalan şüphelileri bastonuyla kovaladı.

Şüpheliler araca binerek hızla uzaklaştı. Tüm yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazar sabah saat 06.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'ndeki markette meydana geldi.

Yüzleri maskeli dört kişi, keşif yaptıktan sonra levye ve demir kesme makasları ile kepenkleri kırarak markete girdi.

Şüpheliler, sigara paketlerini kutulara doldurup, para kasasına alarak otomobillerine yükledi. İş yeri sahibi Hakan Yılmaz'ın dedesi i 80 yaşındaki Bahattin Yılmaz, hırsızları fark etti.

Aynı binada oturan Yılmaz, inerek hırsızları bastonuyla kovaladı. Ancak hırsızlar çalıntı plakalı araçla kaçtı. Şüphelilerin aynı gün Esenler'de bir marketten daha hırsızlık girişiminde bulunduklarını, ancak başaramayıp kaçmak zorunda kaldıkları belirlendi. Yapılan hırsızlığı anlatan İş yeri sahibi Hakan Yılmaz, şüphelilerin yakalanmasını istedi. Tüm yaşananlar güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.