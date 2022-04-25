Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Samsun-Ordu kara yolu Irmaksırtı mevkisinde, Hamza Yavuz'un (72) kullandığı 34 BZR 974 plakalı otomobil ile Özlem Yön (44) yönetimindeki 06 ACU 707 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler Özlem Yön ve Hamza Yavuz ile Betül Tekinbaş (36), Neslihan Makas (40), Nuray Karaoğlu (35) ve Niyazi Özsoy (45) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Aydın'da Ramazan Çocuk Eğlencesi ve Kukla Festivali düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz