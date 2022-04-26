Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 3 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Van'dan Mersin'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Uyuşturucu sevkiyatını yapacak zanlının kimliğini tespit edilen ekipler, otobüsle Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne (MEŞOT) gelen şüpheliyi yakaladı.
Zanlının çantasında yapılan aramalarda, 3 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında bir şüpheli daha gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Etiketler: Mersin Uyuşturucu Jandarma Genel Komutanlığı
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