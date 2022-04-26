Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda seyir halindeyken yanan otomobilden atlayan sürücü yaralı kurtuldu
[Fotoğraf: AA]
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde seyir halindeyken aniden yanarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü, son anda kendini dışarı atarak canını kurtardı.
Düzce'de alınan bilgiye göre, İstanbul yönünde ilerleyen Yusuf G. yönetimindeki 14 ABN 191 plakalı otomobil, Bakacak mevkisinde motor bölümünden yanmaya başladı.
Dumanları fark eden sürücü, durdurmaya çalıştığı şarampole doğru giden otomobilin kontrolünü kaybedince, son anda kendini dışarı attı.
Yaklaşık 50 metrelik şarampole devrilen otomobil, çevredeki ormanlık alanı da tutuşturdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye ekipleri, yanan aracı ve ormanlık alana sıçrayan alevleri kısa sürede söndürdü.
Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası Yangın
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