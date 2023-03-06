Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 09:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
Samsun'da otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Gaziethempaşa Bulvarı'nda meydana geldi.
E.Ö. idaresindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kazada otomobilde bulunan A. K. yaralandı. Yaralı, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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