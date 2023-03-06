Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremzede gençler için moral gezisi
Sinop'ta depremzede gençler için moral gezisi düzenlendi.
Ayancık Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde Ayancık Gençlik Merkezi ve Türkeli Gençlik Merkezince Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerine gelen depremzede gençlere yönelik program gerçekleştirildi.
Sinop'un tarihi ve turistik yerlerini gezen gençlere, kent hakkında bilgiler verildi.
İp atlama, fotoğrafçılık gibi çeşitli etkinlikler düzenlenen programa, 50 depremzede genç katıldı.
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