Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 07:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Adem Koç 'un kullandığı otomobil, Perşembe beldesi ışıklı kavşak mevkiinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık görevlileri, sürücü Koç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Zonguldak Trafik Kazası
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