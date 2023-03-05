Manila Times'ın haberine göre, evinde köylülerle görüşen Vali Degamo ve 8 kişinin, askeri üniforma giyen silahlı saldırganlar tarafından vurularak öldürülmesinin ardından kolluk kuvvetleri ortak operasyon düzenledi.

Ekiplerce bölgedeki yollarda kontrol noktaları oluşturuldu ve 2'si eski ordu mensubu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Silahlı kişilerle kolluk kuvvetleri arasında çıkan çatışmada bir şüpheli öldürüldü.

Operasyonda birçok silah ve tüfek ele geçirildi.

Askeri üniformalı, suikast tüfekleri taşıyan en az 6 kişi dün, Negros Orientale bağlı Pamplona kasabasındaki evinde Vali Roel Degamo ile görüştüğü köylülere ateş açmıştı.

Saldırıda Degamo ve aralarında köylülerin de olduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Saldırganlar olay yerinden kaçmıştı.

Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, yaptığı açıklamada, nakit yardımı ve tıbbi destek istemek için Degamo'nun evinin önünde toplanan yerel yetkililer ve yoksul köylülerin şahit olduğu saldırıyı kınamış ve "Hükümet, bu alçakça ve iğrenç suçun faillerini adalete teslim edene kadar rahat etmeyecek." demişti.

Degamo'nun öldürülmesi, hükümetin yetkililere yönelik şiddetle mücadele taahhüdüne rağmen bu tür şiddet olaylarının sürdüğü ve sorumlulara yönelik kovuşturmaların başarısız olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

Lanao del Sur eyaletinin Valisi Mamintal Alonto Adiong Jr. da geçen ay uğradığı silahlı saldırıda yaralanmış, 4 koruması hayatını kaybetmişti.

Aynı tarihlerde polis üniforması giyen kimliği belirsiz kişiler, kuzeydeki Aparri kasabasının Belediye Başkan Yardımcısı Rommel Alameda'nın aracına ateş açmıştı.