Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 10:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bartın’da çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 955 adet uyuşturucu hap, 1,83 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı.
Bartın’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir dışından kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen aracı takibe aldı.
Kent merkezinde durdurulan araçta Narkotik Madde Arama Köpeği SİS ile yapılan aramalarda 955 adet uyuşturucu hap ve 1,83 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan C.K. ve O.A. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca Uyuşturucu Madde İmâl ve Ticareti suçu dahilinde tutuklandı.
Etiketler: Bartın Uyuşturucu
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