Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Y.D. yönetimindeki otomobil, Adapazarı-Karasu kara yolu Poyrazlar mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki G. T., itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan G. T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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