Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Z. D. yönetimindekiv tır, D-100 kara yolunun Çankırı Kavşağı çıkışında orta bariyerlere çarparak yan yattı.
Kazada tır sürücüsü yaralanırken D-100 kara yolu Samsun-İstanbul istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Ulaşım, Çankırı Kavşağı üst geçidinden sağlandı.
Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Karayolları ve Tosya Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yol tekrar trafiğe açıldı.
Etiketler: Kastamonu Trafik Kazası
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