Samsun'un İlkadım ilçesinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelen evde hasar oluştu.

Yenidoğan Mahallesi Şehit Astsubay İlhan Hamlı Sokak'ta oğlu ile yaşayan Fatma Taştan (65), evde gaz kokusu hissedince dışarı çıktı.

Taştan'ın çıkmasından kısa süre sonra evde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Patlama nedeniyle evin pencerelerinin camları kırıldı, demir korkuluklar yerinden çıktı.

Mahalle sakinleri, patlama sonrası eve girerek mutfak tüpünü dışarı çıkardı.

Fatma Taştan, gazetecilere, sobayı yakıp mutfağa girdiğini belirterek, "Baktım tüp hava yapıyor, dışarı çıktım. Tüp getirende kabahat. Ben dışarı çıktım, patladı kendi kendine. Evde benden başka kimse yoktu, oğlum işteydi." ifadelerini kullandı.