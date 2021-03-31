Kırklar, Bahriye Sultan, Kemal Canlı, Yayla ve Sanayi camilerinin şadırvanlarındaki muslukların çalındığını fark eden görevliler, durumu polise bildirdi.

Camilerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yayla Camisi'ndeki kamera kayıtlarında, şüphelilerden birinin şadırvana girerek 4 musluğu alıp montuna gizlemesi, 2'sinin ise etrafı gözetlemesi yer alıyor.

Diyanet Sen İl Temsilcisi Necdet Kasap, AA muhabirine, kentte bir haftadır neredeyse tüm camilerden hırsızlık yaşandığını söyledi.

Yetkililerden bu soruna çözüm bulmalarını isteyen Kasap, "Kırklar Camisi'ndeki lojmana da girmişler, elektrik kablolarını çalmışlar. Sadece Kırklar Camisi'ndeki üçüncü hırsızlık. Daha önce kapıyı çalmışlardı. Şikayette bulunduk ama hiçbir sonuç çıkmamıştı. Şu anda bataryalarla birlikte boruları da kırmışlar. En az 3-4 bin liralık zararımız var." dedi.