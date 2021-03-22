Haber Giriş: 22 Mart 2021 Pazartesi 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da marketlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Atakum ilçesinde marketlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede bir kişinin marketlerden hırsızlık yaptığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, marketlerin güvenlik kameralarından tespit ettiği H.H.Ö'yü (33) kısa sürede yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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