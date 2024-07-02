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Güncel
AA 02.07.2024 16:07

Samsun'da kentsel dönüşüm projesi: 741 bina yıkılacak

Samsun'un Canik ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan 741 binanın yıkımına başlandı.

Samsun'da kentsel dönüşüm projesi: 741 bina yıkılacak
[Fotograf: AA]

Canik Belediyesi, Soğuksu Mahallesi'nde 17,5 hektar alanda bulunan depreme dayanıksız binaları yerinde dönüştürecek.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan 741 bina boşaltılarak yıkım çalışması başlatıldı.

Samsun'da kentsel dönüşüm projesi: 741 bina yıkılacak

Güvensiz yapılar yıkılacak

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun'un en büyük kentsel dönüşüm çalışmasına imza attıklarını söyledi:

"Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde Soğuksu Mahallesi'nde yer alan ve kullanım ömrünü tamamlamış, güvensiz yapı stoklarını ortadan kaldırıyoruz. Vatandaşımızın yaşam güvenliği birinci önceliğimiz. Yıkılan binaların yerine depreme dayanaklı ve konforlu konutlar inşa edeceğiz."

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