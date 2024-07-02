Samsun'da kentsel dönüşüm projesi: 741 bina yıkılacak

Canik Belediyesi, Soğuksu Mahallesi'nde 17,5 hektar alanda bulunan depreme dayanıksız binaları yerinde dönüştürecek.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2 bin 864 bağımsız birimden oluşan 741 bina boşaltılarak yıkım çalışması başlatıldı.

Güvensiz yapılar yıkılacak

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun'un en büyük kentsel dönüşüm çalışmasına imza attıklarını söyledi:

"Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde Soğuksu Mahallesi'nde yer alan ve kullanım ömrünü tamamlamış, güvensiz yapı stoklarını ortadan kaldırıyoruz. Vatandaşımızın yaşam güvenliği birinci önceliğimiz. Yıkılan binaların yerine depreme dayanaklı ve konforlu konutlar inşa edeceğiz."