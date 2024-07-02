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Güncel
AA 02.07.2024 16:11

Çanakkale'de uygulama oteli depreme karşı güçlendirildi

Çanakkale'de depreme karşı güçlendirilen uygulama oteli hizmete açılacak.

Çanakkale'de uygulama oteli depreme karşı güçlendirildi

Çanakkale'nin Kepez beldesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Şehit Cevdet Korkmaz Uygulamalı Oteli hizmete açılacak.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren Çanakkale Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Şehit Cevdet Korkmaz Uygulama Oteli'nde deprem güçlendirmesi ve yenileme çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Çanakkale'de uygulama oteli depreme karşı güçlendirildi

Açıklamada, çalışmalar nedeniyle bir süredir kapalı olan uygulama otelinin çok yakında hizmete açılacağı duyuruldu.

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