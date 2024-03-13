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Güncel
İHA 13.03.2024 09:58

Samsun'da ikinci el eşya deposunda yangın: Zarar 200 bin lira

Samsun'da ikinci el eşyaların depolandığı yerde çıkan yangında 200 bin liralık zarar olduğu öğrenildi.

Samsun'da ikinci el eşya deposunda yangın: Zarar 200 bin lira

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi.

Ali A.'ya ait tek katlı eski evin üstünde depolanıp üzeri ve etrafı branda ile kapatılmış olan yerde depolanan ikinci el ev eşyaları yanmaya başladı. 112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Ali A.'nın Atakum ilçesinde bulunan ikinci el eşya satan dükkanını kapatınca içindeki satışa sunduğu ev eşyalarını kısa süreliğine yangın çıkan yere koyduğu öğrenildi.

Ali A. zararının 200 bin lira olduğunu belirtirken, yangının kundaklanma sonucu çıktığı ileri sürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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