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Güncel
AA 13.03.2024 09:54

Bilecik'te İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla Kumral Abdal Anadolu Lisesince program düzenlendi.

Bilecik'te İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı
[Fotograf: AA]

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’ndeki programda konuşan Okul Müdürü Harun Tatlıoğlu, İstiklal Marşı'nın hangi şartlarda yazıldığını bilinmesi ve onu bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan sahne gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk tarafından ödüllerini verdi.

Programa, Bozüyük Belediye Başkan Vekili İsmail Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Alaattin Çolak, okul müdürleri, öğretmenler, siyasi partilerin temsilcileri, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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