Edirne'de motosiklet devrildi: 2 yaralı

Kaza, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi’nde meydana geldi.
Rasim Ergene Caddesi’ni kullanarak çarşı merkezinden, Keşan Adalet Sarayı yönüne giden E.N. yönetimindeki motosiklet, Çevik Sokak kesişiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü E.N. ve yolcu H.E. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.