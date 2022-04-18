Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 07:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un İlkadım ilçesinde iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı.
Kalkancı Mahallesi, Atatürk Bulvarı Baruthane trafik ışıkları mevkiinde, İlkadım ilçesi istikametine doğru seyreden E.T. idaresindeki hafif ticari araç ile aynı istikamette ilerleyen N.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.
N.Ç. yönetimindeki araçta bulunan Arzu Ç. yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolu bir süre tek yönlü ulaşıma kapandı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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