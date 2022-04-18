Çorum-Samsun kara yolu Eskice köyü yol ayrımında kaza meydana geldi.

Sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, aşırı hız ve hatalı şerit ihlali nedeniyle çarpıştı.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Bektaş Celepoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Nermin Celepoğlu, Pinaye Nil Helvacı, Fatih Andıç, Gaye Celepoğlu ve Sinem Acı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.