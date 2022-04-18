Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 07:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de üzerinde 5,38 gram uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Motosikletli polis timleri, Çavuşbey Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada, şüphe üzerine E.G.'nin üzerini aradı.
Cebinde 5,38 gram metamfetamin maddesi bulunan şüpheli E.G., gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne Uyuşturucu Narkotik
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