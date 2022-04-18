Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 07:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta tır devrildi: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak-Ereğli kara yolunda seyreden boru profil yüklü tır devrildi. Tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Zonguldak-Ereğli kara yolunda seyreden Ş.D. yönetimindeki tır devrildi. Dorsede bulunan boru profiller, yol kenarına saçıldı.
İhabr üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücü Ş.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alınan kara yolunda, tırdan saçılan malzemelerin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Etiketler: Zonguldak Trafik Kazası
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