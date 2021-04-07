Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı sabit yol ve şok uygulaması yapıldı.

Uygulamalarda HES kodu sorgusu yapıldı, 32 bin 408 kişinin GBT kaydı incelenerek aranan 38 şahıs yakalandı.

Denetimlerde 17 kişiye adli işlem, 35 kişiye idari işlem yapılarak 17 bin 581 lira para cezası uygulandı.

Kent genelindeki denetimlerde ise bin 992 araç kontrol edildi, 16 araca cezai işlem yapılarak 12 bin 232 lira para cezası kesildi, 1 araç trafikten men edildi.

Şok uygulamalarda, 891 iş yeri kontrol edildi, 2 av tüfeği, 7 mermi, 10 kesici delici alet, 107,8 gram sentetik uyuşturucu, 0,01 gram esrar, 14 kök kenevir bitkisi, 266 sentetik ecza hap ele geçirildi,

Trafik yönünden 3 bin 250 araç ve sürücü kontrol edildi, 765 araç ve sürücüye 303 bin 764 lira cezai işlem uygulandı, 21 araç trafikten men edildi.