Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da bir minibüste 49 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
Batman'ın Kozluk ilçesinde durdurulan bir minibüste 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Tuzlagözü köyü mevkisinde, şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Minibüste 47 Afganistan, 2 de Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Minibüs sürücüsü R.Ö. ise gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.
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