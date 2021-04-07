Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı Osmangazi Şubesi ile organize edilen etkinlikte 72 ünite kan bağışında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ilçe müftüsü Mehmet Uzun, salgın döneminde kana ihtiyaç olması nedeniyle etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Kampanyayı yılda iki sefer yapmayı planladıklarını kaydeden Uzun, "Bu mekanları bizlere kanları ile emanet eden ecdadımızın bizlere bıraktığı bu toprakları bizler de ecdadımızın torunlarına bir nebze olsun hayat verebilmek için müftülük olarak hastalarımıza şifa olması için kan bağışı kampanyası düzenledik. Kan bağışında bulunan personelimize, Kızılay ekibine şükranlarımı arz ediyorum, Rabbim cümlemizin hastalığına şifa versin, bir nebze faydalı olduysak ne mutlu bize." ifadesini kullandı.