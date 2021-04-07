İlçenin Ertuğrul Gazi İlk ve Ortaokulu 5-A sınıfında yapılan sınıf başkanlığı seçimleri tatlı bir rekabete sahne oldu.

Sınıf başkanlığı için aday olan 11 yaşındaki Bejan Gül, seçilmesi halinde arkadaşlarını ilçedeki at çiftliğine götürme vaadinde bulundu.

Bu sayede rakiplerine oranla daha fazla oy alarak sınıf başkanı seçilen Gül, verdiği sözü yerine getirmek için harçlıklarını biriktirmeye başladı. Harçlıklarının sözünü yerine getirmesine yetmeyeceğini anlayan Gül, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a mektup yazarak yardım istedi.

Mektubunda, "Bu yıl sınıf başkanlığı için arkadaşlarımı at çiftliğine götürme sözü verdim. Ancak harçlığım yetmedi. Masrafların yarısını benimle paylaşır mısınız?" ifadelerine yer veren Gül'ün talebine kayıtsız kalmayan Say, "Sözü tutman çok önemli. Biriktirdiğin harçlıklar sende dursun. Arkadaşlarınla birlikte müsait olduğunuz bir gün bizim misafirimiz olun. Gözlerinden öpüyorum. Çocukların başkanı." şeklinde karşılık verdi.

Mektuplaşmanın ardından öğrencileri okuldan alan belediye ekipleri, ilçedeki Olimpik Binicilik Merkezi'ne götürerek atlarla buluşturdu.

Daha sonra, okulu ziyaretinde çocuklarla bir araya gelen Say, "sözünün eri" olması ve seçim vaadini yerine getirme gayreti için Bejan'ı tebrik etti ve tablo hediye etti.