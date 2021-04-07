Düzce kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Kuş Cenneti, sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla göçmen kuşların önemli uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği 764 hektar alandaki doğal güzellik, drone ile görüntülendi.