Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Mehmet Koç idaresindeki motosiklet, Çetinkaya Mahallesi Samsun-Sinop kara yolunda devrildi.
Kazada yaralanan Koç, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Samsun
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