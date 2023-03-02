Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü yaralandı
[arşiv haber, AA]
Çorum'da otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
S.A. idaresindeki otomobile Gülabibey Mahallesi Kafkasevler 24. Sokak'ta seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda bacağına mermi isabet etmesi sonucu yaralanan sürücü, kullandığı araçla Hasan Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne gitti.
S.A. buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen İ.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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