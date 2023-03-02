Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Edirne'nin İpsala ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
H.T. yönetimindeki otomobil, Enez Caddesi'nde R.S. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ve araçlardan birinde bulunan F.K. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan R.S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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