Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 09:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Depremzedelerin ısınması için odun gönderdiler
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Posof’ta da depremzedelere yardımlar devam ediyor. İlk etapta gıda ve giysi yardımına ağırlık verildi.
Posof Kaymakamı Emrah Akduman, Belediye başkanı Cahit Ulgar ve İlçe Özel İdare işbirliği ile köylerden de yardımlar toplanmaya devam ediyor.
Çuvallarla hazırlanan odunlar yine tırlara yüklenerek Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesine gönderildi.
Köylerden de traktörlerle getirilen odunlar yine vatandaşlar tarafından tırlara yüklendi.
Etiketler: Ardahan
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