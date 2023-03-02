Posof Kaymakamı Emrah Akduman, Belediye başkanı Cahit Ulgar ve İlçe Özel İdare işbirliği ile köylerden de yardımlar toplanmaya devam ediyor.

Çuvallarla hazırlanan odunlar yine tırlara yüklenerek Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesine gönderildi.

Köylerden de traktörlerle getirilen odunlar yine vatandaşlar tarafından tırlara yüklendi.