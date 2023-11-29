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Güncel
AA 29.11.2023 15:26

Samsun'da cinayet zanlısı tutuklandı

Samsun'un Ladik ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

Samsun'da cinayet zanlısı tutuklandı
[TRT Haber (arşiv)]

Bahşi Mahallesi'nde bir kahvehanede alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Mevlüt Bilgin'i silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yılmaz Keskin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bahşi Mahallesi'nde dün bir kahvehanede Yılmaz Keskin ile Mevlüt Bilgin arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Keskin'in silahla ateş ettiği Bilgin ağır yaralanmıştı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bilgin, helikopter ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yaşamını yitirmiş, Keskin gözaltına alınmıştı.

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