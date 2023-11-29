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Güncel
AA 29.11.2023 14:55

Bingöl'de üniversite öğrencileri 2 bin rakımlı dağın zirvesine tırmandı

Bingöl'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kentte doğa yürüyüşünün gelişmesi amacıyla düzenlenen organizasyona katılan üniversite öğrencileri, yaklaşık 2 bin rakımlı dağın zirvesine tırmandı.

Bingöl'de üniversite öğrencileri 2 bin rakımlı dağın zirvesine tırmandı

Doğa turizmi açısından büyük potansiyele sahip Bingöl, doğa tutkunlarına keşfedilmemiş yeni rotalar sunuyor.

Bu kapsamda farklı bölgelerden kente gelerek üniversite eğitimi alan gençlerin, Bingöl'ün doğal güzelliklerini tanıması amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürüyüş düzenlendi.

Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Gençlik Merkezinin de destek verdiği etkinliğe katılan 200 öğrenci, Bingöl-Elazığ kara yolunun Yolçatı köyü mevkisindeki yaklaşık 2 bin rakımlı dağa tırmanış gerçekleştirdi.

1,5 saat süren yürüyüşün ardından gençler dağın zirvesine ulaştı.

"Zirvede yaklaşık 30 santimetre kar vardı"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, dağcılık sporunun kentte gelişmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

Bu doğrultuda üniversite öğrencileri ile güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Loğoğlu, "Tırmandığımız dağın zirvesinde yaklaşık 30 santimetre kar vardı. Arkadaşlarımızla kartopu oynadık." dedi.

Loğoğlu, bu tür etkinliklerin süreceğini belirtti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi ve Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü Başkanı Ramazan Küçükhazar da kentte yüksek katılımlı bir organizasyon gerçekleştirildiğini ifade ederek, emeği geçen ve yürüyüşe katılan herkese teşekkür etti.

Bingöl Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Esen de aktif olarak yamaç paraşütü pilotluğu yaptığını anlattı.

Bingöl'ün doğasının güzellikler barındırdığını, bu güzelliklerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Esen, gençlere bu tür sosyal etkinliklere katılmaları tavsiyesinde bulundu.

Yürüyüşe katılan öğrencilerden Enes Kayan coğrafya bölümünde okuduğunu, bu etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Bingöl'ün doğasıyla ilgi çeken bir şehir olduğunu dile getiren Kayan, bu geziler sayesinde doğal güzellikleri görme fırsatı bulduklarını belirtti.

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