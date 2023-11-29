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Güncel
AA 29.11.2023 15:18

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda bir kişi uyuşturucu ile yakalandı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri uyuşturucu madde suçlarına karışanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda çevre illerden temin edeceği uyuşturucu maddelerin sokak düzeyinde ticaretini yapacağı ve yaptıracağı değerlendirilen A.P'yi takibe alan ekipler, bulunduğu otomobili durdurarak gözaltına aldı.

İlk kontrolde otomobilde bir miktar uyuşturucu olabileceği değerlendirilen müdde bulan ekipler, otomobil ve şüphelinin ikametinde Narkotik Maddeler Arama Köpeği Zeytin eşliğinde arama yaptı.

Aramalarda, yakalanan kişinin üzerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan A.P. isimli şüpheli şahıs, hakkında düzenlenen tahkikat sonrası adli makamlara sevk edilecektir. Narkotim ekiplerimizce ele geçirilen GHB-gama hidroksibütirat maddesi ilimiz özelinde yakalanan çeşit, miktar ve sıvı form olarak ender rastlanan maddeler arasında yer alması ile dikkat çekmektedir." denildi.

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Yalova Uyuşturucu
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