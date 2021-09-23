Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da 12 faturasız cep telefonu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İlkadım ilçesinde, 12 faturasız cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faturasız ticaret yapıldığı belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.
Kışla Mahallesi'ndeki ikamette yapılan aramada, 12 faturasız cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ikamet sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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