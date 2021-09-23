Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 16:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Karaman'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: Getty]
Karaman'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Halit G., Mehmet S., Faik Y. ve Habib G.'nin kentte uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı.
Bunun üzerine şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan Narko Tim ekipleri, yapılan çalışmaların ardından eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan arama da satışa hazır paketler halinde esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi.
Soruşturma sürüyor.
Etiketler: Karaman Uyuşturucu Narkotik
Son Haberler
- 17:06
- 17:09
- 17:01
- 16:32
- 15:59
Sıradaki Haber
Gaziantep'te dayısı tarafından silahla vurulan yeğen ağır yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz