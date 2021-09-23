Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te dayısı tarafından silahla vurulan yeğen ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan kavgada dayısı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.
Ocaklar Mahallesi'nde husumetli oldukları öğrenilen A.Ö. ile yeğeni Ö.Ö. (27) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Pompalı tüfekle ağır yaralanan Ö.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi alırken, kaçan dayının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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