Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de kablo çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il merkezinde bir iş yerinde meydana gelen kablo hırsızlığıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattık.
Ekipler, tespit ettikleri şüpheliler S.Ü. ve S.B'yi çaldıkları kablolar ve pompalı tüfekle yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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