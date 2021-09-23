Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
[fotoğraf: AA]
Başkentte otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Ankara'da alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde park halindeki otomobiline binen İlhami Topçu'ya, bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla ateş açtı.
Topçu, olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ise kaçtı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Topçu'nun cesedi, incelemenin ardından Keçiören Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: Ankara Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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