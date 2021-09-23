Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bingöl’ün doğu kesimlerinde yarın saat 09.00 ile 23.59 saatleri arasında kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, `Bingöl’ün Doğu kesimlerindeki Karlıova-Solhan'da gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir` denildi.

