Törende konuşan Dağlı, hem orman varlığını koruyarak hem de yeni ağaç dikerek gelecek nesillere güzel bir miras bırakma gayretinde olduklarını söyledi.

Bir milletin en önemli zenginlik kaynaklarından olan ve çok uzun bir sürede oluşan ormanları korumanın, yeni orman alanları oluşturmanın vatandaşlık görevi olduğuna işaret eden Vali Dağlı, "Bu vatandaşlık görevimizi yerine getirirken ağacı ve ormanı korumanın uygarlığın en temel göstergelerinden biri olduğunu bilmeli ve bu bilinçle ormanlarımıza sahip çıkmalıyız." dedi.

Dağlı, ormanların korunması için toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Temiz hava ve bol oksijen sağlamasının yanı sıra küresel ısınma, erozyon, çölleşme ve su kaynaklarının kurumasının önlenmesi ile düzenli bir iklim ve yağış düzeni için de varlığı hayati derecede kıymetli olan ormanların korunması için toplumsal farkındalığın artırılması büyük önem arz etmektedir. Farklı ve nadide ağaç çeşitleriyle ülkemizdeki orman servetinin yaklaşık yüzde iki buçuğuna sahip olan ilimizin yaklaşık yüzde 45'i ormanlık alanlardan oluşmakta olup, bu bizim için önemli bir nimettir. Ormanların hem oksijeninden yararlanıyor hem de yüksek ekonomik değerinden dolayı ihracata dayalı sanayilerimizde yararlanıyoruz."

Orman alanlarını kullanırken ekolojik yaşamı ve tüm toplumu düşünerek hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Dağlı, ağaca, ormana, yeşile ve tabiata olan sevgi ve duyarlılığın artırılmasını gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, okul bahçesinde ormancıların hazırladığı sergiyi ziyaret etti. Program, Vali ve protokol üyelerinin öğrencilerle fidan dikmesinin ardından sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay ile öğrenciler katıldı.