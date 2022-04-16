Samsun güne puslu ve kötü kokulu bir hava ile uyandı.

Uzun süren yağmurlu günlerin ardından birkaç gündür güneşi gören Samsun’da bugün sabah saatlerinden itibaren pus etkili oldu.

Pus şehir merkezini kapladı. Pusun yanı sıra azot kokusu da vatandaşları rahatsız etti.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun’da hava 18 derece ve az bulutlu olarak kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme ağı raporlarına göre şehir merkezindeki hava kirliliği oranı 72 ile orta seviyede oldu.

Samsun’da 15 Nisan’da ise hava kalite indeksinin 123,6 ile hassas seviyeye çıktığı ölçülmüştü. Hava kalite indeksine göre 0-50 arası iyi, 51-100 arası orta, 101-150 arası hassas, 151-200 arası sağlıksız, 201-300 arası kötü, 301-500 arası ise tehlikeli seviyede gösteriliyor.