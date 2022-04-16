Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de devrilen çöp kamyonunun şoförü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde devrilen çöp kamyonunun şoförü hastaneye kaldırıldı.
Deniz Ş. idaresindeki Bahçe Belediyesine ait çöp kamyonu, İstiklal Mahallesi 70. sokakta yolun kenarına devrildi.
Kazada yaralanan kamyon şoförü, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.
Etiketler: Osmaniye Trafik Kazası
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