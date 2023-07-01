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Güncel
AA 01.07.2023 11:37

"Sakin şehir" Perşembe'de Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Ordu'nun 'sakin şehir' unvanlı Perşembe ilçesine gelenler yoğunluk oluşturdu. Yurt dışından ziyaretçilerin yanı sıra Kurban Bayramı dolayısıyla ilçeye gelenler, tepeli karabatak kuşlarının nadiren yuva yaptığı ve gümüş renkli martıların yaşam alanı haline gelen Hoynat Adası ile doğal güzelliğiyle öne çıkan Yason Burnu'na ilgi gösterdi.

"Sakin şehir" Perşembe'de Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Yason Burnu'na gelenler, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesince açılan açık hava sergisini de gezme imkanı buldu.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçeye yoğun ziyaret olduğunu söyledi. Kendi araçlarının yanı sıra tur otobüsleriyle gelenlerin Hoynat Adası'nı ve Yason Burnu'nu gezdiğini aktaran Tandoğan, ilçenin en kalabalık günlerinin yaşandığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan adanın ve Yason Burnu'nun daha cazip haline geldiğini vurgulayan Tandoğan, vatandaşların gün boyunca buraları gezerek keyifli saatler geçirdiğini belirtti. İlgi gösterilen yerlerin koruma altında olduğunu anımsatan Tandoğan, ziyaretçilerin de bu bilinçle bölgeye sahip çıkmasını istedi. Tandoğan, bayram tatili süresince yoğunluğun devam etmesini beklediklerini, aynı yoğunluğun temmuz ve ağustosta da olacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

Düğün fotoğrafı çektirmek için Hoynat Adası'nı tercih eden gelin Safiye Denizkuşu ise "Burası adeta doğa harikası bir yer. Biz de düğün öncesi en güzel anılarımızı burada ölümsüzleştirmek istedik" dedi.

İstanbul'dan gelen Semih Turan da Perşembe'nin gezilip görülmesi gereken bir yer olduğunu kaydetti.

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